Суд арестовал московский пентхаус экс-губернатора Челябинской области

В этом здании в центре Москвы находится принадлежавшая Дубровскому двухуровневая квартира.

Арбитражный суд Челябинской области ввел обеспечительные меры в отношении 220-метровых апартаментов в центре Москвы, на улице Никольской по делу о банкротстве экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Нежилое помещение арестовано, любые регистрационные действия в отношении него запрещены.

Ареста и аннулирования сделки купли-продажи апартаментов добивается финансовый управляющий Бориса Дубровского: сейчас идет реструктуризация долгов бывшего главы региона. Суд удовлетворил иск частично — заключенная в сентябре 2021 года сделка по продаже квартиры остается в силе.

Из документов суда известно, что нынешним владельцем двухуровневой квартиры является 56-летний Максим Анциферов — предположительно, именно ему Борис Дубровский и продал пентхаус почти два года назад. Управляющий требовал арестовать и активы Анциферова на сумму 380 млн рублей, но суд ему отказал.

Напомним, Борис Дубровский, который с 2019 года проживает за пределами России, привлечен к ответственности по миллиардным долгам ПО «Монтажник», которое контролировал, будучи губернатором. Средства от продажи пентхауса на Никольской управляющий рассчитывал вернуть в конкурсную массу банкротного предприятия.

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