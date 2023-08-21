Бездомному, который выбросил младенца на мусорку в Челябинске, продлили арест на полгода

Ребенка нашли на этой мусорке Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В Челябинске продлили меру пресечения 38-летнему бездомному, который завернул в пакет младенца и выбросил его на мусорку. Обвиняемый в покушении на убийство новорожденного останется в СИЗО на полгода. Об этом КП-Челябинск сообщили в Центральном районном суде.

— Обвиняемому продлен арест на полгода, — прокомментировали в суде.

Мать ребенка будут судить за покушение на убийство новорожденного, а также за подстрекательство к убийству и оставление в опасности. По данным следствия, женщина во время родов была пьяна. Новорожденная девочка появилась на свет недоношенной и очень маленькой. После рождения она упала на бетонный пол. Помощь ей оказывать не стали. Отец перерезал пуповину и отнес ребенка на мусорку.

К счастью, доносящийся из контейнера плач услышали прохожие. В итоге ребенка спасли и уже нашли для него новых родителей.

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