Самая высокая точка юга Челябинской области: на гору Чека теперь можно подняться по экотропе

Фото: министерство экологии Челябинской области

В Челябинской области открыли экотропу, которая ведет на гору Чека. Туристы смогут подниматься наверх по деревянной лестнице. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе министерства экологии региона.

— Появилась еще одна экологическая тропа. Она расположена на территории памятника природы регионального значения в Кизильском районе – горе Чека, — отметили в ведомстве.

Фото: министерство экологии Челябинской области

Гора Чека является самой высокой точкой юга Челябинской области (558,3 метра). Она имеет форму конуса, а также сложена розовато- и красновато-серыми гранитами. Гора изрезана многочисленными логами и балками, по дну большинства из них текут ручьи. У подножия берут начало несколько родников.

На горе ранее обнаружили археологический комплекс, в который входят свыше 10 погребальных и поминальных сооружений, святилище эпохи неолита и аллея менгиров из бронзового века. Чека считается местом силы, поскольку многие поколения оставили на ней свой след.

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