Всех повезли в больницу: четыре девочки и двое взрослых попали в ДТП в Курчатовском районе Челябинска

Авария произошла недалеко от торгового центра «КС». Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске столкнулись легковушки Lada Vesta и Opel Vectra. ДТП произошло недалеко от торгового центра «КС» на улице Черкасской. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

За рулем машины Lada Vesta находилась 38-летняя женщина. С ней в салоне сидела четырехлетняя девочка. Иномаркой Opel Vectra управлял 48-летний мужчина. В момент ДТП с ним находились трое детей - девочки 17, 14 и 9 лет.

— В сопровождении бригады скорой помощи все участники дорожно-транспортного происшествия были доставлены в медицинское учреждение, в настоящий момент проходят обследование, — сообщили в ГИБДД Челябинска.

По данным Госавтоинспекции, никто из водителей правил перевозки детей на нарушал. Сейчас выясняются причины, по котором произошло столкновение.

Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

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