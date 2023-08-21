ДПС без блата: как устроиться на службу в Госавтоинспекцию Челябинска

В Госавтоинспекции ищут кандидатов в возрасте от 18 до 15 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске объявили набор сотрудников в городскую Госавтоинспекцию. На работу приглашают граждан в возрасте от 18 до 35 лет.

ГИБДД - структурное подразделение, которое оказывает содействие криминальной полиции и выполняет следующие функции: обеспечение личной безопасности граждан, выявление и профилактика преступлений, розыск преступников, реагирование на обращения граждан.

Патрульно-постовая служба предполагает должности рядового и сержантского состава. Опыт работы не требуется, но приветствуется. Служба в вооруженных силах для военнообязанных обязательна. А вот участковые инспекторы, которые являются частью полиции общественной безопасности, это уже офицерская должность. Поэтому для них высшее юридическое образование обязательно. Кроме этого, на работу принимаются исключительно несудимые граждане.

Основные требования:

— Образование не ниже среднего специального;

— Отсутствие судимостей и грубых нарушений ПДД РФ;

— Обязательно наличие здоровья группы "А" и "А1";

— Способность на физические подготовки.

Будущим сотрудникам обещают официальное трудоустройство, своевременную выплату зарплаты и полный социальный пакет. Им предоставят бесплатное обслуживание в лечебных учреждениях системы МВД РФ, с возможностью санаторно-курортного лечения. Также будет доступен оплачиваемый проезд сотрудника и одного члена его семьи к месту отпуска.

Кандидатам на службу обращаться в ГИБДД УМВД России по г. Челябинску: ул. Гончаренко, 99. Телефон отделение пропаганды безопасности дорожного движения: 728-60-65.

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