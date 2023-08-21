ДПС без блата: как устроиться на службу в Госавтоинспекцию Челябинска

В Госавтоинспекции ищут кандидатов в возрасте от 18 до 15 лет.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Челябинске объявили набор сотрудников в городскую Госавтоинспекцию. На работу приглашают граждан в возрасте от 18 до 35 лет.
ГИБДД - структурное подразделение, которое оказывает содействие криминальной полиции и выполняет следующие функции: обеспечение личной безопасности граждан, выявление и профилактика преступлений, розыск преступников, реагирование на обращения граждан.
Патрульно-постовая служба предполагает должности рядового и сержантского состава. Опыт работы не требуется, но приветствуется. Служба в вооруженных силах для военнообязанных обязательна. А вот участковые инспекторы, которые являются частью полиции общественной безопасности, это уже офицерская должность. Поэтому для них высшее юридическое образование обязательно. Кроме этого, на работу принимаются исключительно несудимые граждане.
Основные требования:
— Образование не ниже среднего специального;
— Отсутствие судимостей и грубых нарушений ПДД РФ;
— Обязательно наличие здоровья группы "А" и "А1";
— Способность на физические подготовки.
Будущим сотрудникам обещают официальное трудоустройство, своевременную выплату зарплаты и полный социальный пакет. Им предоставят бесплатное обслуживание в лечебных учреждениях системы МВД РФ, с возможностью санаторно-курортного лечения. Также будет доступен оплачиваемый проезд сотрудника и одного члена его семьи к месту отпуска.
Кандидатам на службу обращаться в ГИБДД УМВД России по г. Челябинску: ул. Гончаренко, 99. Телефон отделение пропаганды безопасности дорожного движения: 728-60-65.
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