Из-за ремонта путей на три дня отменят поезда Челябинск – Екатеринбург

Пассажирам рекомендуют уточнять расписание поездов перед поездкой. Фото: Свердловская пригородная компания

Скоростные поезда по маршруту Челябинск – Екатеринбург перестанут ездить на три дня из-за ремонта путей. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на Свердловскую пригородную компанию.

Поезда не будут ездить по понедельникам 28 августа, 4 и 11 сентября. В эти дни ремонтные бригады проведут работы на двух отрезках железнодорожных путей. Ограничения затронут следующие поезда:

— №7120/7122 Екатеринбург — Челябинск (отправление в 8:36);

— №7126/7124 Екатеринбург — Челябинск (отправление в 18:00);

— №7123/7125 Челябинск — Екатеринбург (отправление в 6:39);

— №7121/7119 Челябинск — Екатеринбург (отправление в 19:06).

Ремонт железнодорожных путей будет проходить на перегонах Верхний Уфалей — Иткуль и Иткуль — Маук. Пассажирам рекомендуют перед поездкой уточнять расписание поездов. Информацию можно посмотреть на сайтах РЖД, СПК и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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