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НовостиОбщество21 августа 2023 17:32

Оборонные заводы Челябинской области получат субсидии за обучение молодых специалистов

Оборонные заводы Челябинской области получат субсидии за наставничество
Ян СТОЕВ
Ян СТОЕВ
Деньги пойдут на зарплату сотрудников, которые осуществляют наставничество

Деньги пойдут на зарплату сотрудников, которые осуществляют наставничество

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оборонные заводы в Челябинской области будут получать субсидии за наставничество и закрепление молодых специалистов на рабочих местах. Меру поддержки для предприятий утвердил губернатор Алексей Текслер. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

— Субсидии из областного бюджета на организацию наставничества смогут получить предприятия, осуществляющие производственную деятельность на территории Челябинской области и включенные в перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса, — уточнили в пресс-службе.

Выделенные правительством области деньги пойдут на зарплату сотрудникам, которые осуществляют наставничество. Они будут помогать осваиваться в работе молодым специалистам, в том числе выпускникам вузов, колледжей, училищ и техникумов.

Отбор получателей субсидий будет осуществлять главное управление по труду и занятости населения Челябинской области.

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