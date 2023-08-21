Оборонные заводы Челябинской области получат субсидии за обучение молодых специалистов

Деньги пойдут на зарплату сотрудников, которые осуществляют наставничество Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оборонные заводы в Челябинской области будут получать субсидии за наставничество и закрепление молодых специалистов на рабочих местах. Меру поддержки для предприятий утвердил губернатор Алексей Текслер. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

— Субсидии из областного бюджета на организацию наставничества смогут получить предприятия, осуществляющие производственную деятельность на территории Челябинской области и включенные в перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса, — уточнили в пресс-службе.

Выделенные правительством области деньги пойдут на зарплату сотрудникам, которые осуществляют наставничество. Они будут помогать осваиваться в работе молодым специалистам, в том числе выпускникам вузов, колледжей, училищ и техникумов.

Отбор получателей субсидий будет осуществлять главное управление по труду и занятости населения Челябинской области.

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