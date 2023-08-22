В Челябинске открылся всероссийский форум корпоративных медиа «Серебряные нити»

Столица Южного Урала на два дня стала центром обсуждения вопросов корпоративных коммуникаций. Сегодня в Челябинском государственном университете стартовал Всероссийский форум корпоративных медиа «Серебряные нити». Здесь 22 и 23 августа специалисты из Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Кирова, Санкт-Петербурга и Москвы обменяются знаниями, посетят мастер-классы и вебинары лидеров корпоративных коммуникаций. В рамках форума они также оценят презентации проектов победителей и номинантов Межрегионального конкурса корпоративных медиа «Серебряные нити – Прикамье и Урал 2023». Откроют масштабное мероприятие ректор ЧелГУ Сергей Таскаев и председатель Законодательного Собрания Челябинской области Олег Гербер.

Форум корпоративных медиа – инициатива Академии коммуникации и информации, организаторов национального конкурса «Серебряные нити». Ежегодно форум проводится в различных городах страны. В этот раз его принимает Челябинск. В мероприятии примут участие не только представители крупных СМИ и PR-служб. Для сотрудников вузов и студентов предусмотрена специальная сессия «Вузовские СМИ и студенческие медиацентры», на которой организуют дискуссии и мозговые штурмы, посвященные форматам, актуальной информационной повестке и современному визуальному ряду.

Проблемами, креативными решениями и успешным кейсами будут делиться Уральский федеральный университет, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, Челябинский государственный университет, Международный институт дизайна и сервиса, Челябинский институт путей сообщения, Южно-Уральский гуманитарно-педагогический государственный университет, Южно-Уральский государственный медицинский университет, Челябинский государственный институт культуры, Южно-Уральский государственный аграрный университет.

Также в программе форума – медийный хакатон для студентов. Молодые медийщики будут в режиме реального времени решать кейсы Клуба молодых промышленников и одного из информационных агентств Челябинска. По итогам презентации своих проектов лучшие вузовские команды будут награждены дипломами и призами.

В Челябинске партнерами проекта выступают Союз журналистов Челябинской области», Клуб пресс-служб Челябинской области, «Комсомольская правда – Челябинск» и др.

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