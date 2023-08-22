Пьяная челябинка напугала жителей Карабаша, катаясь на внедорожнике с прицепом

Машину нарушительницы забрали на спецстоянку. Фото: ОГИБДД Кыштыма

Жительница Челябинска напугала водителей в Карабаше. Женщина пьяной села за руль УАЗ «Патриот» с прицепом. Выпитый алкоголь сильно повлиял на водительские умения челябинки. Ее УАЗ двигался по непредсказуемой траектории, то выезжая на обочину, то заруливая на встречную полосу.

Встревоженные карабашцы обратились в полицию, на поиски опасного внедорожника с прицепом послали наряд ДПС.

Как рассказали в ОГИБДД Кыштыма, УАЗ остановили на улице Ремесленной. 54-летняя женщина, управлявшая машиной, явно была пьяна, но проходить проверку на алкоголь решительно отказалась.

В итоге в отношении женщины составили протокол об отказе от медосвидетельствования. Челябинке грозит штраф до 30 тыс. рублей и лишение водительских прав.

Напомним, накануне в Челябинске четыре ребенка пострадали в ДТП.

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