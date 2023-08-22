В Челябинской области проверят траты на жилье для сирот

В КСП проверят, не зря ли потратили бюджетные средства Фото: Александр ГЛУЗ

Аудиторы проверят, как в Еткульском районе тратили бюджетные деньги на приобретение жилья для сирот. Об этом сообщили в региональной Контрольно-счетной палате.

Ревизорам предстоит выяснить, законно ли сотрудники районной администрации расходовали деньги из казны, соблюдали ли очередь при распределении жилья, как проводили закупки и управляли муниципальным имуществом.

Как уточнили в КСП, проверка не экстренная, она заранее была внесена в план.

Ранее в Аше сироте выдали квартиру с единственной розеткой, проблемами с вентиляцией и отоплением.

А в Увельском районе чиновницу отправили под суд за покупку для 40 сирот непригодного жилья.

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