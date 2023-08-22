В Челябинске на месяц перекроют съезд со Свердловского тракта из-за ремонта

Дорогу откроют только в сентябре Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске временно закроют съезд со Свердловского тракта рядом с домом №38/3. Дорогу возле Челябинского инструментального завода перекроют с 14:00 22 августа. Движение возобновится только с 20:00 20 сентября.

Как поясной в мэрии, ограничения вводят ради ремонта теплотрассы.

Схема: администрация Челябинска

Ранее движение на неделю ограничили на проспекте Победы.

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