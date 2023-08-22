В Челябинске на месяц перекроют съезд со Свердловского тракта из-за ремонта

Дорогу откроют только в сентябре
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Челябинске временно закроют съезд со Свердловского тракта рядом с домом №38/3. Дорогу возле Челябинского инструментального завода перекроют с 14:00 22 августа. Движение возобновится только с 20:00 20 сентября.
Как поясной в мэрии, ограничения вводят ради ремонта теплотрассы.
Схема: администрация Челябинска
Ранее движение на неделю ограничили на проспекте Победы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».
Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.