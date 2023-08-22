Обвиняемого во взятке сотрудника налоговой инспекции отказались выпускать из СИЗО в Челябинске

Адвокату не удалось вытащить своего подзащитного из-под стражи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замначальника контрольно-аналитического отдела ИФНС по Советскому району Челябинска Дмитрий Жабреев останется под стражей минимум до 14 сентября. Такое решение принял Челябинский областной суд. Сотрудника налоговой инспекции обвиняют в получении взятки в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, адвокат Жабреева просил смягчить своему подзащитному меру пресечения и выпустить его под залог или перевести под домашний арест. Однако суд решил оставить налоговика в СИЗО.

Напомним, Дмитрия Жабреева задержали весной этого года. По версии следствия, замначальника отдела получил взятку в период с 2019 по 2023 год. Ему заплатили 150 тыс. рублей. За деньги сотрудник налоговой инспекции поделился данными о движении денег по банковским счетам бизнесменов. Посредником при передаче взятки был отец обвиняемого.

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