Пострадали пятеро детей: в Челябинской области выясняют, откуда в лагере взялась кишечная инфекция

Дети заболели в оздоровительном лагере Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пятеро детей, отдыхающих в лагере «Уральская березка» в Челябинской области, подхватили острую кишечную инфекцию. В региональном управлении Роспотребнадзора сейчас ищут причину заболевания.

— Персонал пищеблока отстранен от работы до результатов обследования на бактериальные и вирусные возбудители кишечных инфекций, — сообщили в Роспотребнадзоре.

В лагере провели дезинфекцию, а за детьми и сотрудниками, которые контактировали с заболевшими, следят медики.

Специалисты исследуют пробы еды и воды из «Уральской березки», анализы детей и работников пищеблока.

Напомним, гости детского лагеря попали к врачам с жалобами на слабость и тошноту.

Ранее 36 человек пострадали от вспышки сальмонеллеза в Магнитогорске. Источник инфекции обнаружили в кафе.

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