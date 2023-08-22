Искусство сквозь призму нового восприятия: в Челябинске вновь состоится фестиваль «Неискуственно»

Зрителей приглашают окунуться в мир современного изобразительного искусства. Фото: Дмитрий Носов

В последнюю субботу лета, 26 августа, в Челябинске во второй раз пройдет масштабный уличный фестиваль современного изобразительного искусства «#Неискуственно». Он успешно дебютировал в 2022 году, собрав тогда более 5000 гостей.

Фото: Матвей Яворский

Нынешний фестиваль пройдет в Арт-сквере на набережной реки Миасс. Гости оценят зрелищные инсталляции: лестница, зеркала, загадочный черный куб. С их помощью создатели перфомансов символично покажут: искусство – отражение жизни.

Фото: Матвей Яворский

Фестиваль представит искусство как живой организм, который появляется на свет, набирает силу, обретает смысл. Зрителей приглашают окунуться в этот мир, прочувствовать его красоту и взглянуть на искусство сквозь новую призму восприятия.

Фото: Дмитрий Носов

В программе события – увлекательные лекции и мастер-классы для гостей всех возрастов.

Фото: Дмитрий Носов

«#Неискуственно» начнется 26 августа в 12 часов и будет идти весь день. Вход свободный, присоединиться к программе фестиваля можно в любой момент. В 22:00 программа завершится выступлением Soulmates Orchestra «Неоклассика» и DJ Oscar Saiz «Неоклассика».

Подробная афиша — на сайте фестиваля: neiskusstvenno.ru.

Организаторы фестиваля: Министерство культуры Челябинской области и АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области».