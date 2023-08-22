«Удар такой силы, что у грузовика сорвало кузов»: в Челябинской области трое пенсионеров пострадали в жутком ДТП

Пенсионер на LADA вылетел на встречку. Фото: Противопожарная служба челябинской области

В Челябинской области 21 августа легковая машина столкнулась с грузовиком, пострадали три человека. Жуткая авария произошла под Копейском.

— По предварительным данным, 73-летний водитель LADA XRAY, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, устроил гонки, и, зацепив несколько машин на кольце, не справился с управлением, — рассказали в Противопожарной службе Челябинской области.

LADA выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с «Газелью», которая перевозила муку.

Удар оказался настолько сокрушительным, что у обеих машин двигатели вдавило в салон, а у грузовика кузов сорвало с рамы.

Фото: Противопожарная служба челябинской области

Виновник аварии получил черепно-мозговую травму, открытые переломы руки и ноги. Мужчину зажало в искореженном автомобиле, вытащить его смогли только примчавшиеся на место ДТП сотрудники пожарной части.

Пострадали также 72-летний водитель и 70-летняя пассажирка «Газели». У них ушибы головы и грудной клетки. Пенсионеров из помятой кабины грузовика вытащили свидетели аварии.

Всех троих пострадавших госпитализировали.

Ранее пьяная жительница Челябинска напугала карабашских водителей, катаясь на внедорожнике с прицепом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.