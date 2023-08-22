ЦКС оборудует контейнерные площадки Пласта баками для раздельного сбора отходов

Фото: Пресс-служба Центра коммунального сервиса

Система сбора твердых коммунальных отходов меняется еще в одном городе Челябинской области. В сентябре все контейнерные площадки Пласта будут оборудованы желтыми баками для сбора вторичного сырья. Центр коммунального сервиса уже закупил 65 контейнеров со специальной маркировкой, совсем скоро они будут установлены в местах сбора отходов города золотодобытчиков.

Потребителям услуги по обращению с ТКО из Пласта будет предложен так называемый дуальный подход к сбору ТКО. На контейнерных площадках будут установлены баки двух цветовых решений. Темно-серые будут предназначены для сбора смешанных несортированных отходов. В желтые потребителям услуги будет предложено размещать материалы, пригодные к переработке (пластик, металл, макулатура и стекло). Точно такой же подход был реализован в Челябинске, где ЦКС с начала 2023 года стал эксплуатировать такие же желтые баки.

С подробной информацией о правилах домашней сортировки отходов можно будет ознакомиться на официальном сайте регионального оператора. На специальной странице с названием «Раздельный сбор» размещены подробные инструкции. Есть также видеоролик, который в доступной форме объясняет — что и как нужно сортировать. Ссылки на данный информационный ресурс в виде QR-кода будут нанесены на желтые баки. Изображение можно будет отсканировать с помощью камеры смартфона и получить доступ к информации.

Коммунальная инфраструктура в сфере обращения с ТКО в Пласте уже начала меняться. В начале августа ЦКС заменил металлические баки старого типа (объемом 0,7 куб. м) на современные пластиковые темно-серые емкости евростандарта (объемом 1,1 куб. м). Всего было установлено 250 новых накопителей отходов.

Фото: Пресс-служба Центра коммунального сервиса

Кроме того, Администрацией Пласта была проведена реконструкция части существующих площадок под размещение на них евроконтейнеров, а также обустроено 27 новых мест накопления ТКО в частном секторе, где ранее не было такой инфраструктуры. Мероприятия стали первыми шагами на пути внедрения прогрессивного раздельного сбора отходов.

На обслуживание новых контейнеров направлены современные мусоровозы с задней загрузкой отходов. Раздельный сбор ТКО позволяет решить задачи национального проекта «Экология», которые предписывают уже к 2030 году до 50 процентов сократить объемы полигонного захоронения за счет выборки годных к переработке фракций из отходов и направления их на переработку. Такой подход позволит уменьшить разрастание свалок и полигонов, что благотворно отразится на экологической обстановке.