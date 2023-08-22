Алексей Текслер утвердил субсидии для наставников на оборонных заводах

Оборонный комплекс Челябинской области привлекает наставников для молодых специалистов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оборонные заводы в Челябинской области будут получать субсидии за наставничество и закрепление молодых специалистов на рабочих местах. Меру поддержки для предприятий утвердил губернатор Алексей Текслер.

Субсидии из областного бюджета на организацию наставничества смогут получить предприятия, которые ведут производственную деятельность на территории Челябинской области и включенные в перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Выделенные правительством области деньги пойдут на зарплату сотрудникам, которые стали наставниками. Они будут помогать осваиваться в работе молодым специалистам, в том числе выпускникам вузов, колледжей, училищ и техникумов.

Отбор получателей субсидий проведет главное управление по труду и занятости населения Челябинской области.

На областном педсовете губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что обеспечить кадрами оборонно-промышленный комплекс также помогает программа «Профессионалитет».

Челябинская область стала лидером по количеству обучающих центров, открытых совместно с предприятиями. К проекту подключились, в том числе оборонные заводы, которые готовят и трудоустраивают выпускников училищ и техникумов.