Вынесли из чащи на носилках: в Челябинской области 84-летняя пенсионерка 12 часов блуждала по лесу

Пожилую женщину пристегнули к носилкам, чтобы перенести через бурелом. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В окрестностях Троицка Челябинской области из леса эвакуировали 84-летнюю женщину. Пенсионерка заблудилась и полдня проплутала в поисках верной дороги.

Троичанка отправилась собирать грибы возле поселка ГРЭС вместе с подругой. Увлекшись поисками даров леса, женщины разошлись в разные стороны. Одна из них сумела выбраться обратно к цивилизации, а вторая устремилась в чащу в полной уверенности, что сокращает путь. «Короткая дорога» в результате растянулась на целых 8 километров, в лесу женщине пришлось провести 12 часов.

Уже в темноте пенсионерку отыскали спасатели.

— Найденную бабушку выносили через непроходимый бурелом на носилках, — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

От помощи враче пожилая женщина отказалась.

Ранее на озере Увильды спасли двух сапбордистов которых унесло от берега во время шторма.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.