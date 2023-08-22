До 150 тысяч рублей: пособие на покупку газового оборудования в Челябинской области собираются увеличить

Размер выплаты хотят поднять на 50 тыс. рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области могут повысить максимальный размер пособия на покупку и установку внутридомового газового оборудования. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение регионального Заксобрания.

Если проект одобрят депутаты, максимальный размер выплаты вырастет со 100 до 150 тыс. рублей.

— В этом году мы неоднократно расширяли перечень категорий южноуральцев, которые имеют право возмещать расходы на установку внутридомового газового оборудования, — сообщила министр социальных отношений региона Ирина Буторина. — Если в прошлом году выплаты получили порядка 1,5 тыс. семей, то за неполные восемь месяцев 2023 года – почти 2 тыс. семей.

В пресс-службе минсоцотношений уточнили, что максимальный размер выплаты собираются увеличить для нескольких категорий граждан. Это живущие без родственников пенсионеры старше 60 лет и пенсионерки старше 55 лет, совместно живущие пенсионеры старше 65 лет, инвалиды и ветераны боевых действий, а также члены их семей, одинокие малоимущие и малоимущие с несовершеннолетними детьми, семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи, у которых среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов, инвалиды первой и второй групп, у который среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов.

Повышать максимальный размер выплаты на газовое оборудование для семей участников СВО пока не планируют. Но сумма этого пособия и так выше, чем сумма выплаты для обычных граждан, — 200 тыс. рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.