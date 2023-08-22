Губернатор Алексей Текслер оценил мероприятия по сокращению выбросов на «Мечеле»

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на «Мечеле» проконтролировал реализацию взятых предприятием обязательств по сокращению выбросов. Модернизация производства проходит по соглашению предприятий с Министерством природных ресурсов и экологии, Росприроднадзором и правительством Челябинской области.

— Работы, о которых мы договорились, ведутся, — отметил глава региона по итогам поездки. — На аглофабрике уже установлен один электрофильтр, ведется монтаж второго, в течение полутора лет будет установлено два электрофильтра, и работа будет завершена. К концу года будет завершена работа по установке газоочистки доменного цеха №4, и коллеги сразу приступают к газоочистке доменного цеха №5. В конце года будет установлен новый фильтр на электросталеплавильном производстве. И электросталеплавильное, и конвертерное производства будут с новой современной воздухоочисткой.

Своя экологическая программа реализуется на объектах «Мечел-Кокс». Полностью батареи на предприятии модернизируют до 2026 года, а сейчас они остановлены. По словам Алексея Текслера, в Челябинске в абсолютном значении выбросы снизились на 40%. Большой эффект дала рекультивация городской свалки.