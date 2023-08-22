В старинном особняке Челябинска прошел фестиваль моды и творчества

В Челябинске прошел фестиваль моды и творчества «Своп Weekend». Его организовала искусствовед и продюсер Елена Ермаковишна. Местом «паломничества» продвинутой молодежи стал старинный особняк в центре Челябинска на Воровского,5.

По словам Елены Ермаковишны, историческое здание, где раньше располагалось общество «Знание», а также была начальная школа и госпиталь, как нельзя лучше подошло для фестиваля, поскольку сохранило в себе дух эпохи позапрошлого века.

Все реставрационные работы ведет челябинский меценат и общественник Андрей Барышев.

– Мы увидели, как трепетно и бережно Андрей Викторович относится к истории, как буквально по кирпичикам восстанавливает важный объект культурного наследия. Для проведения фестиваля мы искали именно такое место. В этом году на нем побывало более двух тысяч человек. Нам удалось реализовать все задуманное и в преддверии Дня города порадовать челябинцев неординарным событием, – рассказывает идейный вдохновитель и организатор модного фестиваля Елена Ермаковишна.

Команда LongFashionWeekend не только устроила своп модной одежды, книг и даже растений, но и провела аукцион, организовала мастер-классы по ресайклингу и мендингу — обновлению одежды, обуви, мебели и собственных эмоций.

Также в рамках фестиваля прошли лекции на тему экологии, где гости мероприятия узнали о том, как нужно заботиться об окружающей среде, осознанном потреблении, перераспределении ресурсов, в том числе и личных.

Кроме того, была организована ярмарка уральских дизайнеров, на которой самобытные мастера презентовали уникальные авторские вещи. А завершился фестиваль концертом и показом документального фильма «Кому на Руси шить хорошо».