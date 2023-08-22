«Ждать, когда взорвется? Да, ждите!»: на АМЗ провалившийся асфальт угрожает газовой трубе

Провал, заполненный жижей из канализации, образовался на улице Ярославской.

С начала августа городские службы не могут справиться с прорывом канализации на улице Ярославской в Советском районе Челябинска. Больше трех недель зловонные стоки затапливали окрестности дома №16. Устранить проблему, по словам местных жителей, водоканал длительное время не мог: илосос — специальная машина для откачки засоров — то был неисправен, то слишком занят на других заявках.

Ситуацию усугубили мощные ливни, которые в Челябинске периодически случались в течение месяца. В итоге на позапрошлых выходных, 12-13 августа, стоки размыли грунт, и на дороге образовались провалы, наполненные мутной жижей с запахом канализации. Жители, обеспокоенные тем, что рядом с местом провала пролегает газопровод, обратились в аварийную службу по телефону 104.

— В понедельник позвонила в городскую газовую службу, приняли заявку. Сегодня (22 августа — Прим. ред.) перезваниваю им, они заявили, что проседания грунта нет. Я удивилась — то есть, провал есть, а проседания нет? На мои слова «Что, будем ждать, когда взорвется?» мне ответили «Да, ждите!», — рассказала КП-Челябинск местная жительница Светлана.

Длительное время жители обращались и в администрацию, и в МУП «ПОВВ», и писали в сообщество «Текслер, помоги!» «Вконтакте». Лишь накануне из провалов ушла вода и поток прекратился, уточнила жительница. Но сами ямы на дороге остаются, более того — в нескольких метрах образовался еще один провал, поменьше.

По предположению жительницы, в ситуации виноваты строители — в полусотне метров находится стройплощадка многоэтажной панельки. Якобы они забросали колодец мусором и ветками, а также мыли бетономешалки в нарушение правил обращения с отходами производства. Открытые канализационные люки в окрестностях также могли поспособствовать проблеме — крышки с них давно стащили и сдали в металлолом.

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