Улицы чинят в Джабыке и на 27 участках в Челябинске: из-за ремонта на этой неделе ограничат движение

В Джабыке и на челябинской улице Челябэнерго ремонт только начинается
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Из бюджета Челябинской области дополнительно выделили 61 млн рублей, чтобы починить дороги в поселке Джабык. Как сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства, капремонт улиц начинается на этой неделе.
По проекту «Дорожный рывок» собираются уложить новый асфальт на участках от улицы Вокзальной до железнодорожного вокзала и до ФОКа. Кроме того, обновят отрезок улицы Мира до выезда на Запасное и дорогу на улице Элеваторной.
— Всего из Дорожного фонда области Карталинский район в 2023 году получил 96 млн руб. субсидии, — добавили в миндортрансе.
Напомним, поселок Джабык в 2021 году пострадал от катастрофических пожаров. Огонь с леса перекинулся на жилые дома, сгорели 63 постройки.
На этой неделе ремонт идет на 27 участках челябинских улиц. По словам главы городского Комитета дорожного хозяйства Николая Кожевникова, работы не отстают от графика. На улице Челябэнерго в ближайшие дни будут чинить проезжую часть и тротуар.
Помимо асфальта обновляют трамвайные пути и трубы. Из-за ремонта рельсов ограничено движение по проспекту Победы, Свердловскому проспекту и улице Цвиллинга.
Из-за раскопок и ремонта теплосетей ограничен проезд на Свердловском проспекте, проспекте Победы, улицах Агалакова, Российской, Северо-Крымской, для автомобилистов недоступен перекресток улиц Вандышева и Ижевской.
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