Улицы чинят в Джабыке и на 27 участках в Челябинске: из-за ремонта на этой неделе ограничат движение

В Джабыке и на челябинской улице Челябэнерго ремонт только начинается Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Из бюджета Челябинской области дополнительно выделили 61 млн рублей, чтобы починить дороги в поселке Джабык. Как сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства, капремонт улиц начинается на этой неделе.

По проекту «Дорожный рывок» собираются уложить новый асфальт на участках от улицы Вокзальной до железнодорожного вокзала и до ФОКа. Кроме того, обновят отрезок улицы Мира до выезда на Запасное и дорогу на улице Элеваторной.

— Всего из Дорожного фонда области Карталинский район в 2023 году получил 96 млн руб. субсидии, — добавили в миндортрансе.

Напомним, поселок Джабык в 2021 году пострадал от катастрофических пожаров. Огонь с леса перекинулся на жилые дома, сгорели 63 постройки.

А что в Челябинске?

На этой неделе ремонт идет на 27 участках челябинских улиц. По словам главы городского Комитета дорожного хозяйства Николая Кожевникова, работы не отстают от графика. На улице Челябэнерго в ближайшие дни будут чинить проезжую часть и тротуар.

Помимо асфальта обновляют трамвайные пути и трубы. Из-за ремонта рельсов ограничено движение по проспекту Победы, Свердловскому проспекту и улице Цвиллинга.

Из-за раскопок и ремонта теплосетей ограничен проезд на Свердловском проспекте, проспекте Победы, улицах Агалакова, Российской, Северо-Крымской, для автомобилистов недоступен перекресток улиц Вандышева и Ижевской.

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