В «Вишневой горке» в сентябре откроется школа на 1100 мест

Школа примет детей из трех новых микрорайонов. Фото: пресс-служба губернатора.

В микрорайоне «Вишневая горка» Сосновского района готовится к открытию новая школа. Готовность объекта оценил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В здании завершаются отделочные работы, благоустройство, устанавливается новое оборудование в классах. Школа рассчитана на 1100 детей.

Также глава региона рассказал о планах по строительству новых учебных заведений.

— Мы в прошлом учебном году открыли шесть школ, — рассказал Алексей Текслер. — В этом году у нас есть планы по открытию новых школ в Челябинске, в Чебаркульском, Саткинском, Каслинском районах. Планы большие, будем эту работу продолжать. Плюс строим большие объекты в Челябинске (школы в 33, 34-х микрорайонах, в «Ньютоне», большая школа в Магнитогорске, ряд других объектов, занимаемся сейчас проектированием школы в Чурилово. Там, где новые микрорайоны, востребованность большая. Также идет обновление тех школ, которые физически и морально устарели.