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НовостиОбщество22 августа 2023 11:27

В Челябинске ограничат движение на проспекте Ленина

Часть проспекта Ленина в Челябинске закроют для машин из-за земляных работ
Елена КОЛЧИНА
Ограничения продлятся две недели

Ограничения продлятся две недели

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске с 23 августа ограничат движение по участку проспекта Ленина.

Закрыта будет часть дороги напротив дома №7 (это здание школы №107) по крайней правой полосе в сторону улицы Танкистов.

Ограничения вводят до 5 сентября.

Схема: администрация Челябинска

Схема: администрация Челябинска

Как пояснили в мэрии Челябинска, на участке будут проводить земляные работы и устанавливать столбы.

Напомним, в Челябинске на неделю ограничили движение по проспекту Победы.

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