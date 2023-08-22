В Челябинске ограничат движение на проспекте Ленина

Ограничения продлятся две недели
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Челябинске с 23 августа ограничат движение по участку проспекта Ленина.
Закрыта будет часть дороги напротив дома №7 (это здание школы №107) по крайней правой полосе в сторону улицы Танкистов.
Ограничения вводят до 5 сентября.
Схема: администрация Челябинска
Как пояснили в мэрии Челябинска, на участке будут проводить земляные работы и устанавливать столбы.
Напомним, в Челябинске на неделю ограничили движение по проспекту Победы.
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