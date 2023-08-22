Алексей Текслер объявил о создании в Челябинской области инженерных классов

Один из инженерных классов появится в ИТ-лицее поселка Западный. Фото: пресс-служба губернатора.

В школах Челябинской области с 1 сентября появятся инженерные классы. Это инициатива губернатора Алексея Текслера. Первый такой класс в ИТ-лицее в поселке Западный глава региона посетил во время областного педсовета.

— Уже первые 10 классов у нас появятся в этом учебном году, — отметил Алексей Текслер. — Дальше на конкурсной основе у нас будут появляться эти классы. Вместе с тем продолжает активно развиваться тема трудового воспитания. В этом учебном году будут запущены по всей стране у нас в регионе специальные образовательные программы по профориентации. По четвергам в формате дополнительного образования во всех классах будут такие уроки проходить, будем привлекать наши предприятия и делать более продвинутые курсы.

Обучать в инженерных классах школьников будут не только учителя, но и преподаватели вузов, специалисты предприятий. По мнению Алексея Текслер это позволит удержать талантливых ребят в регионе.

В 2023 году будут открыты 5 предпрофильных на базе 8-х классов и 5 профильных классов на базе 10-х классов. Классы формируются на два учебных года.