Реклама «микродозинга мухоморов» в Челябинске привлекла внимание ОНФ и УФАС

Якобы лечебные снадобья из мухоморов рекламируют на улицах Челябинска открыто. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Общероссийский народный фронт пожаловался в Челябинское управление антимонопольной службы на подозрительную рекламу — ей обклеен передвигающийся по городу автомобиль. Наклейки рекламируют фирму «Мухоморыч», предлагают «микродозинг мухомора», отмечают, что это «легально» и дают номер телефона для консультаций.

В заявлении ОНФ указано, что на сайте «Мухоморыч» опубликована информация о пользе употребления мухомора для здоровья. Эта информация, по мнению «фронтовиков», может нарушать законодательство.

— Антимонопольная служба изучает поступившие сведения на предмет наличия признаков нарушения Закона о рекламе. Кроме того, по данному вопросу Челябинское УФАС России направит информацию в Министерство здравоохранения Челябинской области и в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области, — сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно закону о рекламе, не допускается указание на лечебные свойства, то есть положительное влияние на течение болезни, если речь не идет о лекарственных препаратах или иной медицинской продукции. Мухоморы же в данном случае рассматриваются как продукты питания.

Формально мухоморы, действительно, не запрещены к обороту, но их употребление может повлечь тяжкие последствия. Так, в июле в Калининском районе употребивший мухоморы мужчина избил фельдшера скорой помощи, которая пыталась ему помочь, после чего был задержан патрулем Росгвардии.

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