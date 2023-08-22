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НовостиОбщество22 августа 2023 12:30

Реклама «микродозинга мухоморов» в Челябинске привлекла внимание ОНФ и УФАС

Челябинское УФАС проверит рекламу мухоморов на нарушения
Павел ПОНОМАРЕНКО
Якобы лечебные снадобья из мухоморов рекламируют на улицах Челябинска открыто.

Якобы лечебные снадобья из мухоморов рекламируют на улицах Челябинска открыто.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Общероссийский народный фронт пожаловался в Челябинское управление антимонопольной службы на подозрительную рекламу — ей обклеен передвигающийся по городу автомобиль. Наклейки рекламируют фирму «Мухоморыч», предлагают «микродозинг мухомора», отмечают, что это «легально» и дают номер телефона для консультаций.

В заявлении ОНФ указано, что на сайте «Мухоморыч» опубликована информация о пользе употребления мухомора для здоровья. Эта информация, по мнению «фронтовиков», может нарушать законодательство.

— Антимонопольная служба изучает поступившие сведения на предмет наличия признаков нарушения Закона о рекламе. Кроме того, по данному вопросу Челябинское УФАС России направит информацию в Министерство здравоохранения Челябинской области и в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области, — сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно закону о рекламе, не допускается указание на лечебные свойства, то есть положительное влияние на течение болезни, если речь не идет о лекарственных препаратах или иной медицинской продукции. Мухоморы же в данном случае рассматриваются как продукты питания.

Формально мухоморы, действительно, не запрещены к обороту, но их употребление может повлечь тяжкие последствия. Так, в июле в Калининском районе употребивший мухоморы мужчина избил фельдшера скорой помощи, которая пыталась ему помочь, после чего был задержан патрулем Росгвардии.

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