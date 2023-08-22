В Челябинской области удвоилось количество желающих поступить в техникумы и колледжи

Предприятия все чаще подключаются к подготовке кадров. Фото: пресс-служба губернатора.

В Челябинской область в 2 раза увеличилось количество желающих поступить в техникумы и колледжи в сравнении с 2022 годом. По итогам приемной кампании также вырос средний балл аттестата поступающих. Всего первокурсниками станут более 25 тысяч человек (включая коммерческие места).

Самый большой интерес у абитуриентов вызвали специальности Федерального проекта «Профессионалитет». Студентами региональных кластеров станут почти 4 тысяч человек. Их ждут практико-ориентированное обучение по сокращенным срокам на современном оборудовании с гарантией трудоустройства.

Проект «Профессионалитет» лично продвигает и курирует губернатор Челябинс кой области Алексей Текслер. Он отметил, что наше регион является лидером по количеству кластеров - их сейчас 12.

— Мы охватываем основные профессии, плюс в этом году победили в конкурсе и на медицинские профессии, то есть не только технические, — отметил глава региона. — У нас рекорд, 98% выпускников СПО трудоустроены и более 70% по прямой профессии — это лучший результат за все время.