Зиме навстречу: российские конькобежцы откроют новый сезон в Челябинске

С 23 августа в Ледовом дворце «Уральская молния» пройдут Всероссийские соревнования «Летний Кубок СКР». Фото ФКС Челябинской области

Старты в Челябинске традиционно открывают зимний сезон для конькобежцев. 23 и 24 августа в челябинском Ледовом дворце «Уральская молния» пройдут Всероссийские соревнования «Летний Кубок Союза конькобежцев России».

В региональной федерации конькобежного спорта рассказали, что эти состязания станут и проверкой сил и этапом подготовки к сезону.

В соревнованиях примут участие спортсмены всех возрастов из Челябинской, Свердловской, Кировской, Омской, Мурманской , Архангельской , Нижегородской областей, Красноярского, Алтайского, Пермского, Хабаровского краев, Карелии и Республики Казахстана.

Соревнования пройдут 23 и 24 августа. Начало в 10.00.

Расписание соревнований

23 августа

500 м, 1500 м (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки)

24 августа

1000 м, 3000 м (женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки)

5000 м (мужчины)

КСТАТИ

Уже 25 августа «Уральская молния» открывает сезон массового катания. Первый сеанс в пятницу, 25 августа в 19.00. В выходные сеансы массового катания начнутся с 13.30 до 15.00, с 16.00 до 18.00 и с 19.00 до 21.00.

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