Выброс запыленного воздуха и оксида железа: в ЧМК назвали причину оранжевого дыма над предприятием

Над предприятием поднялся огромный столб дыма. Фото: Подслушано ЧМЗ (Official) / Vk.com

На Челябинском металлургическом комбинате произошел выброс запыленного воздуха и оксида железа. Как сообщили в пресс-службе предприятия, причину ЧП уже устранили.

— Нештатная ситуация произошла на одной из домен ЧМК: при выпуске чугуна случился «обрыв» летки, при этом наблюдался кратковременный выход взвеси запыленного воздуха. Выпуск сразу был закрыт. Оранжевый цвет дыма обусловлен наличием оксида железа, — прокомментировали в пресс-службе ПАО «ЧМК».

Взвешенные частицы осели на территории предприятия. В настоящий момент технологический процесс восстановлен. По факту произошедшего ведется служебное расследование.

Напомним, столб оранжевого дыма поднялся над предприятием 22 августа. Жители Металлургического района публиковали фотографии с выбросами в соцсетях.

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