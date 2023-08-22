«Превышение загрязняющих веществ отсутствует»: в Минэкологии прокомментировали последствия выброса на ЧМК

Оранжевый цвет дыма обусловлен наличием оксида железа. Фото: Подслушано ЧМЗ / vk.com

В районе Челябинского металлургического комбината, где ранее заметили рыжий дым, отсутствует превышение загрязняющих веществ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии региона.

— Согласно единой системе мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинской области, в том числе показаниям постов, находящихся в зоне влияния источников выбросов предприятий группы компаний «Мечел», в данный момент превышений нет. Для взятия дополнительных проб воздуха на место выехала передвижная лаборатория Центра экологического мониторинга Челябинской области, — уточнили в ведомстве.

В Минэкологии пообещали держать ситуацию на особом контроле. В ведомстве добавили, что перенос примесей с ЧМК на жилые дома маловероятен из-за слабого ветра.

В пресс-службе предприятия ранее сообщили, что при выпуске чугуна случился «обрыв» летки. Оранжевый цвет дыма обусловлен наличием оксида железа. Взвешенные частицы осели на промплощадке. В настоящий момент на предприятии проводится служебное расследование.

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