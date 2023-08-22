Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с отравлением детей в челябинском детском лагере

Александр Бастрыкин. Фото: СК России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с отравлением детей в челябинском детском лагере «Уральская березка». Он поручил провести проверку и предоставить доклад по ее итогам. Об этом сообщили в пресс-службе центрального аппарата СК.

— Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль и поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах, а также установленных обстоятельствах, способствовавших произошедшему, и мерах к их устранению, — уточнили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, острую кишечную инфекцию подхватили пятеро детей, которые отдыхали в лагере. Известно, что нескольких пострадавших госпитализировали с жалобами на слабость и рвоту. Сейчас устанавливаются причины, из-за которых начали болеть дети.

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