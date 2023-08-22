Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Челябинске ограничат движение транспорта возле Молодежного сквера. На пересечении улиц Горького и Первой Пятилетки будет вестись ремонт трамвайных путей. Об этом сообщили в городской администрации.
— Из-за ремонта стрелочных узлов до 23:00 часов 27 августа ограничено движение транспорта на пересечении улиц Горького и Первой Пятилетки, — уточнили в мэрии.
Иллюстрация: мэрия Челябинска
Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.
Ранее стало известно, что в Челябинске ограничат движение по проспекту Ленина рядом с домом №7. Автомобилистом закроют крайнюю правую полосу в сторону улицы Танкистов.
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