Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске ограничат движение транспорта возле Молодежного сквера. На пересечении улиц Горького и Первой Пятилетки будет вестись ремонт трамвайных путей. Об этом сообщили в городской администрации.

— Из-за ремонта стрелочных узлов до 23:00 часов 27 августа ограничено движение транспорта на пересечении улиц Горького и Первой Пятилетки, — уточнили в мэрии.

Иллюстрация: мэрия Челябинска

Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.

Ранее стало известно, что в Челябинске ограничат движение по проспекту Ленина рядом с домом №7. Автомобилистом закроют крайнюю правую полосу в сторону улицы Танкистов.

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