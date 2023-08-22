В центре Челябинска за 120 млн продают участки с руинами памятника культуры

Фото: госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области

В центре Челябинска продают два участка, на одном из которых остались руины памятника культуры. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», продавец просит за землю сумму в 120 млн рублей.

Речь идет об участках на пересечении улиц Труда и Цвиллинга. На одном из них была сделана парковка, на другом ранее находился объект культурного наследия регионального значения «Торговый дом “Братья Кузнецовы”». Сейчас от здания остались только руины.

В настоящий момент на разрушенный дом наложено обременение. Новому собственнику после покупки земли предстоит взять на себя обязательства по восстановлению объекта культурного наследия.

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