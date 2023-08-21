В Челябинской области удвоится количество «Кванториумов» и «IT-кубов»

Фото: минобрнауки Челябинской области.

В Челябинской области в два раза увеличится количество «IT-кубов» и «Кванториумов». Такое поручение дал губернатор Алексей Текслер на в пленарном заседании Южно-Уральского педагогического собрания. Областной педсовет прошел в новом ИТ-лицее поселка Западный Сосновского района. По мнению главы региона, увлечение техническим творчеством может стать будущей профессией.

— Задача, которую я поставил в начале этого года — в два раза увеличить специализированные учреждения допобразования: «Кванториумы» и «IT-кубы», — отметил глава региона. — В этом направлении работаем. Несколько образовательных центров у нас в этом году будет, и задачу по «Квантриуму» мы решим в следующем году, ставлю задачу и по «IT-кубам». Это мы делаем вместе с муниципалитетами, которые готовят предложения, дают базу, мы дальше это финансируем. Все это позволит нам в в дальнейшем вовлекать ребят в техническое творчество.

На сегодня в Челябинской области открыто 8 «IT-кубов» и 6 «Кванториумов», где дети занимаются техническим творчеством и изучают основы информационных технологий. Также в селах и небольших городах работают 50 «Точек роста» — центры развития цифрового и гуманитарного профилей.