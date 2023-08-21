Три новых кластера по программе «Профессионалитет» появятся в Челябинской области в 2024 году

Студентов "Профессионалитета" станет больше. Фото: пресс-служба губернатора.

В Челябинской области в 2024 году появится еще три кластера по федеральному проекту «Профессионалитет». Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на пленарном заседании Южно-Уральского педагогического собрания. Сегодня в регионе работают 12 кластеров, где средне-специальные образовательные учреждения готовят специалистов совместно с предприятиями.

— За последние годы у нас происходят интересные изменения: если раньше в 10-11-е классы после 9-го где-то 50 на 50 распределялись межу СПО и продолжением обучения в школе, то сегодня мы уже видим за последние несколько лет пропорции изменились, — привел данные Алексей Текслер. — Уже 60% ребят идут в СПО и 40 % остаются в школе, продолжают учиться в 10-м классе. Мы активно включились в программу «Профессионалитет», наш регион — лидер в стране по количеству центров, которые образованы через конкурс Минобразования.

Также Алексей Текслер озвучил данные, что 3, 5 тысячи студентов проходят практику на предприятии. А 70% выпускников СПО идут работать по специальности. Также за счет региональных средств увеличено количество бюджетных мест в колледжах и техникумах.