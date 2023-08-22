Обеспечить охрану и помочь обманутым: челябинский генерал МВД поручил разобраться с проблемами садоводов

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Начальник ГУ МВД по Челябинской области, генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков провел личный прием садоводов. По итогам встречи с ними он дал ряд поручений, которые связаны с разрешением конфликтных ситуаций в СНТ.

Первый пришедший на прием мужчина рассказал, что остался обманутым при аренде участка в садовом товариществе и купле-продаже строительных материалов. Сделка была совершена несколько лет назад, и с того момента южноуралец не может добиться справедливости.

Михаил Скоков дал указание подчиненным изучить все нюансы совершенной сделки, а также опросить всех ее участников. По итогам проверки необходимо будет принять обоснованное решение и сообщить результат заявителю.

Второй в очереди оказалась пожилая женщина-садовод. Пенсионерка рассказала, что не всех садоводов допускают на их участки. А препятствует этому администрация СНТ. Выслушав ситуацию, Михаил Скоков предложил провести собрание садоводов, на котором в присутствии полиции выберут нового председателя. Кроме того, руководителю органа внутренних дел, на территории обслуживания которого находится СНТ, поручат встретиться с действующим председателем, обсудить сложившуюся ситуацию и разъяснить предусмотренную законодательством ответственность за нарушение прав садоводов.

На встречу с Михаилом Скоковым также пришла супружеская пара. Они пожаловались на самоуправство со стороны администрации садового товарищества. Начальник Главка призвал не обострять сложившуюся ситуацию, а разобраться детально во всех нюансах. Скоков поручил подчиненным собрать комиссию и изучить все поступившие сведения. Кроме того, он потребовал пресечь самоуправство председателя, провести с администрацией СНТ встречу и довести до них информацию о недопустимости воспрепятствования прохождения садоводов к собственным участкам.

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