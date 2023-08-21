Старшеклассники Челябинской области с 1 сентября перейдут на новые учебники истории

В Российских школах появилось слишком много версий учебников по истории, теперь он будет единым. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 сентября старшеклассники Челябинской области будут заниматься по единым учебникам истории России и всеобщей истории. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер во время пленарного заседания Южно-Уральского педагогического собрания. Глава региона дал поручения обеспечить книгами все школы области.

— Что касается патриотического воспитания как основы, — это, конечно, знание истории, — подчеркнул Алексей Текслер. — С этого года выходит новый учебник истории для 10-11 классов. 11-е классы — обязательный переход на новые учебники, по 10-м классам я тоже поставил задачу, чтобы у нас регионе. Идет плановый переход в течение нескольких лет вообще по всем предметам. Единые учебники и единые стандарты.

Как сообщает региональное министерство образования, учебники уже закуплены на средства областного бюджета и должны поступить в школы к началу учебного года. Главным отличием нового учебника от старой версии стала последняя глава, которая рассказывает о событиях специальной военной операции.