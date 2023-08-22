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НовостиОбщество22 августа 2023 17:10

Подготовлено 680 тысяч доз вакцины: в Челябинской области собираются привить от гриппа 60% населения

В Челябинскую области завезли более 680 тысяч доз вакцины от гриппа
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Вакцинация будет проходить как среди взрослых, так и детей

Вакцинация будет проходить как среди взрослых, так и детей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Со следующей недели в Челябинской области можно будет сделать прививку от гриппа. Для южноуральцев подготовили более 680 тысяч доз вакцин «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Как сообщили в региональном Минздраве, препараты хранятся на областном аптечном складе с соблюдением температурного режима.

Для формирования коллективного иммунитета планируется привить 60% населения. Вакцинация будет проходить как среди взрослых, так и детей. Кроме того, особое внимание уделят беременным и людям с хроническими заболеваниями.

— В регионе продолжат свою работу мобильные вакцинальные бригады. Это позволит увеличить охват по вакцинации трудовых коллективов. Лучшее время для вакцинации от гриппа – август или сентябрь, до наступления роста заболеваемости по ОРВИ, — отметила заместитель министра здравоохранения Челябинской области Наталья Шеломова.

Препараты доставят в медицинские организации региона в течение недели.

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