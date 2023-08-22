Отсидевший за взятки экс-глава Копейска сыграл в футбол за ветеранов московского «Спартака»

Вячеслав Истомин (на фото — во втором ряду второй слева) в составе ветеранов «Спартака» сыграл с командой Копейска. Фото: администрация КГО

В Копейске во вторник, 22 августа, на стадионе «Химик» прошел товарищеский матч по футболу между сборной командой города и ветеранами московского «Спартака». В составе красно-белых играли легендарный голкипер Ринат Дасаев, защитник Дмитрий Хлестов, а также другие именитые спортсмены. В качестве тренера выступил восьмикратный чемпион России Олег Романцев.

Матч посвящен Дню города, который будет отмечаться в предстоящие выходные. Итог встречи завершился боевой ничьей – 4:4.

Любопытно, что в составе московского «Спартака» также сыграл экс-мэр Копейска Вячеслав Истомин, который с 2012 по 2015 годы приглашал на товарищеские матчи ветеранов «красно-белых». Встречи команд всегда проводились перед празднованием Дня города.

Напомним, Вячеслава Истомина признали виновным в получении взяток и приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Срок он отсидел не полностью. В 2020 году экс-мэр вышел на свободу по условно-досрочному освобождению.

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