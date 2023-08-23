Актеры челябинских театров сыграют в фильме про танкистов

Съемки сейчас продолжаются Фото: Егор ИВЛЕВ

Актеры челябинских «Нового художественного театра» и театра «Манекен» поучаствуют в съемках фильма об Уральском добровольческом танковом корпусе.

Как сообщает Hornews.com, Богдан Нечаев из НХТ сыграет роль Ивана Гончаренко. Танкист погиб в последний день войны, сражаясь сразу с четырьмя самоходками.

Актерам НХТ достались также роли 20-летнего командира танка «Челябинский пионер» Павла Бучковского, комбрига Михаила Фомичева, бойцов танка «Гвардия» Федора Суркова и Александра Марченко (это в честь последнего названа улица в Тракторозаводском районе Челябинска).

А Сергей Овинов из театра «Манекен» сыграет роль немецкого генерала. В фильме этого генерала убивает разведчик, но перед смертью персонаж успевает произнести монолог.

Напомним, фильм о сформированном в 1943 году танковом корпусе планируют перевести на четыре языка. Песню к киноленте записали артисты Донецкой филармонии.

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