В Челябинской области назначили нового замминистра экономразвития

Илья Клюшин уже несколько лет проработал в министерстве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Илью Клишина назначили заместителем министра экономического развития Челябинской области. Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер.

Ранее Илья Клюшин работал в министерстве начальником управления развития малого и среднего предпринимательства.

Пост заместителя освободился после повышения занимавшей его ранее Елены Раевской. Ее в апреле этого года назначили первым заместителем министра.

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