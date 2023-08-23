В Челябинской области назначили нового замминистра экономразвития

Илья Клюшин уже несколько лет проработал в министерстве
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Илью Клишина назначили заместителем министра экономического развития Челябинской области. Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер.
Ранее Илья Клюшин работал в министерстве начальником управления развития малого и среднего предпринимательства.
Пост заместителя освободился после повышения занимавшей его ранее Елены Раевской. Ее в апреле этого года назначили первым заместителем министра.
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