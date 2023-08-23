Кошмарная погода: жителей Челябинской области предупредили о шквалистом ветре и крупном граде

Погода может резко ухудшиться Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Челябинской области 23 августа объявили экстренное штормовое предупреждение.

— В отдельных районах ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, — сообщают в региональном гидрометцентре.

Вдобавок возможно шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду и даже выше. Такой мощный ветер легко может повредить кровлю или сломать дерево.

– При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, — заявили в региональном ГУ МЧС.

Тем, кого буря застала на улице, советуют прятаться в подъездах домов. А вот укрываться от ливня и ветра возле стен зданий, под деревьями и на остановках общественного транспорта может быть опасно.

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