Компенсация за газовое оборудование в Челябинской области вырастет до 150 тысяч рублей

В регионе выросло количество получателей компенсации за газовое оборудование. Фото: минсоц Челябинской области.

В Челябинской области увеличат размер выплаты на внутридомовое газовое оборудование. По инициативе губернатора Алексея Текслера теперь ее максимальный размер составит 150 тысяч рублей. Соответствующий законопроект рассмотрят на ближайшем заседании южноуральского парламента.

Выплата на внутридомовое газовое оборудование в Челябинской области по решению губернатора Алексея Текслера введена с 2021 года. Если программа социальной догазификации помогает провести «голубое» топливо до границ земельных участков, то соцподдержка дает возможность приобрести и установить необходимое оборудование.

В этом году неоднократно расширялись категории южноуральцев, которые имеют право возмещать расходы. В 2022 году выплаты получили порядка полутора тысяч семей, с начала 2023 года – уже почти 2000 семей.

Обращаться за выплатой необходимо в управления социальной защиты по месту жительства. Напомним, подать заявление на выплату на приобретение внутридомового газового оборудования необходимо до заключения договора на поставку газа.