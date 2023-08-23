«Все под наблюдением»: количество подхвативших кишечную инфекцию в лагере «Уральская березка» детей доросло до 11

Источник инфекции ищут, в том числе, в столовой Фото: Андрей АБРАМОВ

От кишечной инфекции в оздоровительном лагере «Уральская березка» в Челябинской области пострадали 11 детей. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Накануне было известно о пятерых пострадавших.

Все 11 детей госпитализированы с признаками воспалительного заболевания желудка и тонкой кишки. Сейчас врачи оценивают состояние юных пациентов как стабильное.

— Все они находятся под медицинским наблюдением и получают необходимое лечение, — уточнили в минздраве.

Напомним, отдыхавшие в лагере дети стали жаловаться на тошноту, диарею и слабость. Причину инфекции сейчас выясняют специалисты Роспотребнадзора. Персонал лагерного пищеблока временно отстранили от работы, в «Уральской березке» устроили дезинфекцию. Проверку в лагере взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Ранее 36 человек заболели сальмонеллезом после посещения магнитогорского кафе.

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