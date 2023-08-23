Аграрии Челябинской области собрали десятую часть урожая зерна

В регионе не ждут рекордного урожая, но намерены сохранить его объемы зерна. Фото: минсельхоз Челябинской области.

В Челябинской области набирает обороты уборочная кампания. Вслед за обмолотом озимых аграрии приступают к уборке яровых зерновых культур. На сегодня собрана десятая часть нового урожая – более 200 тысяч тонн.

При этом на поля продолжает поступать новая техника. Аграрии приобрели 159 тракторов и 63 комбайна, с начала года на эти цели потрачено 2 млрд рублей.

Всего предстоит убрать около 2 млн гектаров сельскохозяйственных культур, это самая большая посевная площадь в Уральском федеральном округе.

Это лето было практически без дождей. Однако, как отметил губернатор Алексей Текслер, современные технологии позволяют вырастить урожай и в таких условиях.

— Прошлый год мы неплохо закрыли — собрали рекордные 2,2 млн тонн, — подчеркнул глава региона. — Погодные условия частично влияют, но также очень важно соблюдать технологию, применять современную технику. Эту ситуацию мы контролируем.