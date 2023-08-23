Обманули даже психолога: мошенники заставили жительницу Челябинской области заложить квартиру и отдать 4 млн рублей

Обманутая женщина рискует вслед за деньгами потерять квартиру Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жительница Троицка Челябинской области лишилась 4,3 млн рублей из-за аферистов. Женщина работает психологом, но даже профессиональные навыки не позволили ей распознать обман.

Сначала 53-летней троичанке позвонила незнакомка. Девушка назвалась сотрудницей правоохранительных органов из Москвы и заявила, что с банковского счета психолога происходят какие-то подозрительные переводы.

Затем к делу подключился сообщник мошенницы. Он преставился сотрудником банка. Мужчина рассказал, что из-за утечки личных данных на троичанку кто-то может оформить кредит. Чтобы этого не допустить, надо срочно взять кредит самой и тут же перевести деньги на «безопасный счет», а заодно положить в «резервную ячейку» те сбережения, которые у женщины уже есть.

Горожанка покорно перевела аферистам скопленные 320 тыс. рублей, а затем принялась обходить банки. Ей пришлось заложить квартиру, чтобы взять в кредит 2,5 млн рублей. Всю немалую сумму женщина, не задумываясь, отправила мошенникам.

Поняв, что напали на золотую жилу, преступники удвоили усилия. В своем почтовом ящике троичанка нашла повестку: женщину приглашали в Челябинск на встречу с «сотрудником правоохранительных органов». Стоило психологу добраться до областного центра, как вновь позвонил самозваный сотрудник банка. Он опять предложил женщине подать заявки на кредиты – теперь в челябинских офисах банков. Троичанке удалось получить в долг еще 1,6 млн рублей. Все деньги тут же отправились на названные аферистом счета.

Лишь с запозданием женщина поняла, что ее обманули и пришла в полицию.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, после обращения психолога возбудили уголовное дело. Телефонных мошенников пытаются найти.

Ранее в Челябинске 76-летняя пенсионерка стала курьером аферистов. Она полагала, что делает доброе дело.

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