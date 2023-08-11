На реконструкцию очистных сооружений в Челябинске потребовались дополнительные деньги

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

На реконструкцию очистных сооружений в Челябинске внезапно берут ещё один кредит. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка»,конечно, казначейский — на сегодня это самый ходовой вариант для платёжеспособных регионов вроде нашего.

Смета, по которой на проект и без того потратили больше миллиарда рублей, выросла. Новая сумма тоже солидная: 1,7 миллиарда рублей. Прежний займ должен был покрыть до 80% работ, однако потребовались поправки. Сам план не менялся (станция обеззараживания, водозабор, переделка стоков), всё идёт по графику.

— Проекты, связанные с ЖКХ частенько дорожают в процессе — инфляция и прочие издержки. Но сколько бы не вложили — главное, чтобы Челябинск избавился уже от неприятных запахов, бьющих в нос, например, возле аэропорта так, что неудобно перед гостями, — добавляют авторы паблика. – Судя по всему, власти никаких денег не жалеют и к следующему лету цель будет достигнута.