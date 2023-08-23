В Челябинской области подросток попал в больницу, врезавшись на мопеде в машину

Школьника после аварии увезли в больницу. Фото: ГИБДД Миасса

В Миассе 15-летний юноша пострадал при столкновении мопеда с автомобилем.

ДТП случилось вечером 22 августа на улице Романенко. Как рассказали в ГИБДД Миасса, подросток катался на мопеде и въехал в припаркованный у дома ВАЗ-2115.

Школьник при столкновении получил серьезные травмы, его госпитализировали.

В полиции отмечают, что на мопеде разрешено ездить только с 16 лет, и для этого необходимы водительские права.

Родителей подростка теперь могут привлечь к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и заставить возмещать ущерб владельцу ВАЗа.

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