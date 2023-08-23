Алексей Текслер объявил о начале реновации Озерска

К обустройству Озерска подключилось правительство региона и градообразующее предприятие. Фото: пресс-служба губернатора.

Алексей Текслер объявил о начале масштабной программы реновации Озерска. В присутствии губернатора Челябинской области соглашение подписали глава Озерского городского округа Евгений Щербаков и генеральный директор производственное объединение «Маяк» Андрей Порошин.

Отдельная программа развития Озерска «Наш дом – наш двор – наш город» будет реализована при поддержке госкорпорации «Росатом».

— По сути, мы запускаем программу масштабной реновации Озерска, комплексной инфраструктурной реконструкции и обновления городского облика, — отметил Алексей Текслер. — За три года проведем коренную модернизацию всей дорожной системы города, улиц, тротуаров, а также пешеходных зон, дворовых территорий.

Финансирование программы составит 225 млн рублей, 50 млн из которых ежегодно выделяет бюджет области, 25 млн рублей – ПО «Маяк».

Реализация программы развития Озерска на условиях софинансирования стала возможна благодаря договоренности губернатора Алексея Текслера и гендиректора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева. Таким образом Озерск стал пилотным проектом в стране.